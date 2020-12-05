Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Yasakta nereler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21.00’de başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler vb. işletmeler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan gençler hariç en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip alışveriş yapabilecekler.

Engelli vatandaşlarımız hariç araç kullanmak ta yasak dahilinde olacak.

