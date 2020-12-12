Sokağa çıkma yasağında çalışma izni nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında duyuruldu. Peki sokağa çıkma yasağında çalışma izni nasıl alınacak?
GÜNDEM 12.12.2020, 11:42
Ülkemizde artış gösteren vaka sayısıyla birlikte ölen hasta sayısındaki yükseliş yeni tedbir kararlarının alınmasına neden olmuştur.
Yayımlanan genelge ile uygulanacak olan yasakla ile ilgili tüm detaylar da kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Çalışma izni SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.
Yayımlanan genelge ile uygulanacak olan yasakla ile ilgili tüm detaylar da kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Çalışma izni SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.
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