Sokağa çıkma yasağında çalışma izni nasıl alınır?

Ülkemizde artış gösteren vaka sayısıyla birlikte ölen hasta sayısındaki yükseliş yeni tedbir kararlarının alınmasına neden olmuştur.

Yayımlanan genelge ile uygulanacak olan yasakla ile ilgili tüm detaylar da kamuoyu ile paylaşılmıştı.



Çalışma izni SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.

