Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek!
Sokağa çıkma yasağı hafta için ve hafta sonu uygulanırken kısıtlamalarla ilgili saat değişikliği yapılacağı iddia edildi.
GÜNDEM 19.01.2021, 17:39
Türkiye'de uzun zamandır koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları, kapalı mekanlar, mekan içi kurallar, AVM’lere ve devlet kurumlarına girişlerdeki kurallar ve 20 yaş altı ile 65 yaş üstü kısıtlamaları sonuç verdi. Vaka sayıları 5 binlere kadar düştü. Öte yandan vatandaşlar 2 aylık bu süreçte bir esneme istiyor. Son olarak Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi, başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere kurallarda esnemeye gidileceğini iddia etti.
Son gelen iddialarda Mart ayı başı veya ortasında kısıtlamaların esnemeye başlatılacağı ön plana çıkıyor. Sabah ve Hürriyet’te yer alan iddialara göre esnemeler şu şekilde;
Tüm bu esneme hamlelerinin Mart ayında gelmesi bekleniyor. Bu da vatandaşlarımızın 1.5 ay kadar daha kurallar ve yasaklar ile yaşamaya devam edeceği anlamına geliyor.
Son gelen iddialarda Mart ayı başı veya ortasında kısıtlamaların esnemeye başlatılacağı ön plana çıkıyor. Sabah ve Hürriyet’te yer alan iddialara göre esnemeler şu şekilde;
Tüm bu esneme hamlelerinin Mart ayında gelmesi bekleniyor. Bu da vatandaşlarımızın 1.5 ay kadar daha kurallar ve yasaklar ile yaşamaya devam edeceği anlamına geliyor.
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