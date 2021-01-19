Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek!

Türkiye'de uzun zamandır koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları, kapalı mekanlar, mekan içi kurallar, AVM’lere ve devlet kurumlarına girişlerdeki kurallar ve 20 yaş altı ile 65 yaş üstü kısıtlamaları sonuç verdi. Vaka sayıları 5 binlere kadar düştü. Öte yandan vatandaşlar 2 aylık bu süreçte bir esneme istiyor. Son olarak Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi, başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere kurallarda esnemeye gidileceğini iddia etti.

Son gelen iddialarda Mart ayı başı veya ortasında kısıtlamaların esnemeye başlatılacağı ön plana çıkıyor. Sabah ve Hürriyet’te yer alan iddialara göre esnemeler şu şekilde;

Tüm bu esneme hamlelerinin Mart ayında gelmesi bekleniyor. Bu da vatandaşlarımızın 1.5 ay kadar daha kurallar ve yasaklar ile yaşamaya devam edeceği anlamına geliyor.

