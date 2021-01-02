Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bugün nereler açık olacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayan 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle yasaktan muaf olacak işletmeler de belli oldu.

Kısıtlamanın olduğu 2 ile 3 Ocak’ta market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçılar ve online sipariş firmaları belirli saatlerde satış yapabilecek.

