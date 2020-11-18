Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını aylar geçmesine rağmen ülkemizde ve dünyada etkisi artarak devam ediyor.

İkinci dalganın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlüğe girdir.

Sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirlerin yeterince uygulanmaması ve koronavirüs vakalarının yükselişi yasakların ve kısıtlamaların başlamasına neden oldu.



Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Buna göre bu haftadan geçerli olmak üzere hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



Aylar öncesi başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme süreciyle kaldırılmıştı. Ancak yeni alınan tedbirler sebebiyle bu hafta sonundan itibaren saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü ise saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar yürürlükte olacak.



Hafta sonları sokağa çıkma uygulaması yapılacak. Ancak günlük hayatın etkilenmemesi nedeniyle kimi işletmeler ve işyerleri faaliyetlerini sürdürecek.

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ise şu şekilde olacak:

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları

* Eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

* Acil Çağrı Merkezleri,

* AFAD Birimleri

* Afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar,

* Vefa Sosyal Destek Birimleri,

* Göç İdaresi, PTT vb.),

* Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

* Oteller ve konaklama yerleri,

* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Üretim ve imalat tesisleri,

* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları,

* Gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

* Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

* Sebze/meyve toptancı halleri.

