Sokağa çıkma yasağı! İstanbul'da trafik yüzde 13'e düştü
Son dakika gelen bilgilere göre; sokağa yasağıyla yoğun İstanbul trafiği yüzde 13'e kadar düştü.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:58
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Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da trafik durumunun yoğun olduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.0020.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Bu doğrultuda ilk uygulama bugün saat 20.00'de başladı ve yarın saat 10.00'da sona erecek. Yarın saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.0020.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Bu doğrultuda ilk uygulama bugün saat 20.00'de başladı ve yarın saat 10.00'da sona erecek. Yarın saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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