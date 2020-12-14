Sokağa çıkma yasağı hangi tarih ve günlerde olacak?

Son dakika sokağa çıkma yasağı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık-4 Ocak arası sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu.

4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak Saat 05:00' kadar kesintisiz uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırıyor. Peki, yılbaşı günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yayılım hızını düşürmek amacıyla hafta sonu kesintisiz ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni yasaklar açıklandı.

Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma yasağına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada, 31 Aralık perşembe saat 21.00'dan itibaren kısıtlama uygulanacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi.



Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla Erdoğan, "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır." dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.



Erdoğan kabine toplantısı sonrası, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar uygulanacak.Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.

Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."



Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.

