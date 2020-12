Sokağa çıkma yasağı: Hafta sonu marketler fırınlar açık olacak mı?

Tüm dünya koronavirüs vakaları ile adeta boğuşuyor. Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 vakaları her geçen gün artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığının 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açıkladığı koronavirüs vakalarına göre, Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 test yapıldı bunlardan 32 bin 881 vatandaşta virüs olduğuna rastlandı. 3 Aralık tarihinde 187 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 6511 yükseldi.



Türkiye'de önü alınamayan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ardından bir dizi tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Tedbirler kapsamında Türkiye genelinde çeşitli yasakların uygulanmasına karar verildi. Bu kararlardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Yasak kararlarının ardından vatandaşların cevabını merak ettiği bir takım sorular oldu. Peki, hafta sonu bakkallar, marketler açık olacak mı? Hafta sonu lokanta, kafe ve restoranlar açık olacak mı? Hafta sonu fırınlar açık mı?



İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yayımladığı genelgede, sokağa çıkma yasağı saatleri başta olmak üzere ve hafta sonu açık olan yerler ile ilgili detaylara yer verdi. Cuma gününden başlayan hasta sonu yasağı pazartesi günü sona erecek ve tam 56 saat süren bir kısıtlama olacak. Bu durum yeni bir karar alınana kadar her hafta tekrar edilmiş olacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü (4 Aralık 2020) itibarıyla akşam saat 21:00’da başlayacak ve (hafta sonu) cumartesi, pazar gününü de kapsayarak pazartesi günü (7 Aralık 2020) sabah 05:00’te sona erecek. Bu saatler, yasaklar/kısıtlamaların kaldırılacağı karar gününe kadar geçerli olacak.Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.



Kovid-19 salgını dolayısıyla kısıtlamanın olduğu hafta sonları kafeler, restoranlar, berberler, bakkal, fırınlar marketler açık olacak mı konusuna gelecek olursak; Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler saat 10:00-17:00 arasında açık olacak.



Genelgeye göre, belirtilen bu saatler arasında araca binmeden yakınınızdaki bakkala, markete, fırına, kasaba, kuruyemişçiye yürüyerek gidilebilir. Sadece engelli bireyler bu yerlere gidince araç kullanabilecek. 10:00 - 20:00 arası paket yemek servisi verebileceksiniz.



Genelgeye göre, hafta sonu gemi, uçak, tren, otobüs biletiniz önceden alınmışsa seyahat edebileceksiniz.

İmalat, üretim, tedarik zinciri alanında faaliyet gösterenler hafta sonu yasaklarında sokağa çıkabilir, bu kişiler yasaklardan etkilenmeyecek.

İzin almak şartıyla birinci derecede yakınınız vefat etti ise en fazla 4 kişi seyahat edebilirsiniz.

Randevunuz varsa hastaneye gidebilirsiniz.



Koronavirüs vakaları sonrası tam kapanma yok, yasaklar kısmen uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken bu zaman zarfında vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasında/yasaklarında kimlerin bu yasaklardan muaf olduğunu merak ediyor.

Bakanlığı genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişilerin listesi şöyle:

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar.