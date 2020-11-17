Sokağa çıkma yasağı geldi! Yasağı olacağı saatler, hafta sonu da yasak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERİ KAPSIYOR?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor.

Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir.

Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var.

Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak.

65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.

Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak.

- Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

