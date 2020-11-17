Sokağa çıkma yasağı geldi! İşte alınan yasak ve kısıtlama kararları
Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 17.11.2020, 20:02
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
DETAYLAR GELİYOR...
- Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
DETAYLAR GELİYOR...
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