Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasak ihlalinin cezası kaç TL

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Türkiye'de tüm yurt genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi.

Saat 21.00'den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere uygulanacak yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise "iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

Cezalar Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan hükme göre uygulanacak.



Öte yandan hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak iş kolları da açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıYardım görevlileriEczane ve veterinerlerRandevusu olan hastalarTıbbi üretimde yer alanlarSanayi işçileriKargo ve taşımaGörevlilerBarınak çalışanlarıMedya çalışanlarıEkmek fırınlarıCenazesi olanlar, defin görevlileriSıtratejik faaliyette bulunanlarAltyapı arıza personeliKargocularŞoförlerYurt ve şantiye görevlileriBekçi ve işyeri hekimleriOtizmli refakatçileriMahkeme kararıyla çocuklarını göreceklerMaçı olan sporcularİnşaat çalışanlarıBanka çalışanlarıMerkezi sınavlara gireceklerDinlenme tesisleri Maliye ve muhasebe çalışanları

