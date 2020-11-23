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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mi? Dışarı saat kaçta çıkılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

GÜNDEM 23.11.2020, 06:59
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mi? Dışarı saat kaçta çıkılacak
Yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00 itibarıyla sona erdi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
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