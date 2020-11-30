Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta sona eriyor?
Koronavirüs salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar akşam saat 20:00'da başladı. Peki kısıtlamalar saat kaçta sona eriyor?
GÜNDEM 30.11.2020, 02:06
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bu kapsamda dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00'da sona erdi.
Bugün ise saat 20.00'de başlayan kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Bundan sonraki hafta sonları da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bu kapsamda dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00'da sona erdi.
Bugün ise saat 20.00'de başlayan kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Bundan sonraki hafta sonları da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek.
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