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ŞOK marketten özel kampanya! 12 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK market mağazalarına özel kampanya yarın başlıyor. ŞOK markette bugün ise birbirinden çılgın fiyatlar raflardaki yerini aldı. Peki ŞOK markette bugün hangi özel ürünler satışa sunulacak.

GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
ŞOK marketten özel kampanya! 12 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Merakla beklenen ŞOK market 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 
ŞOK 13 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda teknolojiden gıdaya kadar ilginizi çekecek çok özel ürünler raflardaki yerini alacak.
ŞOK markette bu hafta; JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör , USB Bellek, Çelik Derin Tencere, Çek Bırak El Rondosu Bulaşık Makinesi Tableti gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor.
ŞOK Markette bugün köşe koltuk takımı, çalışma sandalyesi, metal çalışma masası, metal kitaplık gibi birçok sürpriz ürün müşterilerini bekliyor olacak.
Arko Nem Değerli Yağlar Krem 27,95 TL yerine 12,00 TLUnibaby Oyna Öğren Islak Havlu 18,90 TL yerie 10,00 TLÜlker Finger Bisküvi 10,75 TL yerine 7,00 TL (11-12 Ocak Tarihleri Arasında Geçerlidir)
Ussu 12 V Akülü Matkap 169,00 TLUssu 19’’ Takım Çantası 36,95 TLUssu 6+1 Tornavida 24,95 TLBasamaklı Tabure 29,95 TLNilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz 5,99 TL3’lü Grup Priz 17,95 TLNilson 6’lı Grup Priz 24,95 TLAsonic Bluetooth Kulaklık 49,95 TLBluetooth Hoparlör 34,95 TLAsude Köşe Koltuk Takımı 799,00 TL5 Raflı Metal Kitaplık 179,00 TLMetal Çalışma Masası 149,00 TLÇalışma Sandalyesi 229,00 TL
JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1.899 TL
JBL Charge 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1.299 TL 
 JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 899 TL
Amboss Delta 6 Kesim Tencere Seti 169 TL, 
Çelik Tencere 79,90 TL, 
Çelik Derin Tencere 99 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 99 TL 
2’li Yuvarlak Fırın Kabı 29,95 TL, 
Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, 
Üçsan Plastik Kapaklı Büyük Uzunluk Kase 9,99
Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,99 TL
2’li Kapaklı Saklama Kabı 9,99 TL
Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL
Mulier French Press 350 ml 12,95 TL
Papatya Desenli Tepsi 9,99 TL
Üçsan Plastik Limonluk 7,99 TL
ŞOK Market 13 Ocak kampanyasında Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 49,95 TL, WellSoft Kadın Sabahlık 49,95 TL, WellSoft Kadın Pijama Takımı 49,95 TL ve WellSoft Çocuk Pijama Takımı 39,95 TL olarak karşımıza çıkıyor. 
ŞOK 13 Ocak 2021 kampanyasında ayrıca Kadın Kürklü Terlik 19,95 TL, Erkek Klasik Terlik 19,95 TL, Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL, GoKidy Hafriyat Araçları 12,95 TL ve Tepsili Hamburger Seti 17,95 TL olacak.
Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 6,95 TL 
Musluklu Su Pompası 12,95 TL
Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 49,95 TL, 
WellSoft Bayan Sabahlık 49,95 TL, 
WellSoft Bayan Pijama Kadrosu 49,95 TL 
WellSoft Çocuk Pijama Grubu 39,95 TL 
Bayan Kürklü Terlik 19,95 TL 
Erkek Klasik Terlik 19,95 TL 
Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL 
GoKidy Hafriyat Araçları 12,95 TL
Tepsili Hamburger Seti 17,95 TL 
ŞOK’ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 2600 ml Bingo Sıvı Deterjan / 2340 ml Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan 43,90 TL yerine 24 TL
 400 gram İçim Tost Peyniri ise 21 TL yerine 13 TL
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