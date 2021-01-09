ŞOK marketin hafta sonu kampanyası! ŞOK 9 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 8 -12 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle indirimli ürünler listesi ve hafta sonuna özel kampanyalar dünden itibaren yayınlanmıştı

Bu hafta Köşe Koltuk Takımı, Akülü Matkap, 5 Raflı Metal Kitaplık, Metal Çalışma Masası, Çalışma Sandalyesi, Akülü Matkap gibi çeşitli mobilya ve hırdavat ürünleri ŞOK market raflarında yerini alacak.

İşte, Şok 6-12 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu...

ŞOK'ta bu hafta ilk dikkat çeken aktüel ürün Asude Köşe Koltuk Takımı.

Bugün satışa sunulacak, gri ve siyah renk seçeneğinin bulunduğu ürünün fiyatı 799 TL.

ŞOK 9-10 Ocak Aktüel Ürün kataloğunda ayrıca Metal Çalışma Masası 149 TL'den satışa sunulacak.

Çalışma Sandalyesi ise 229 TL 5 Raflı Metal Kitaplık ise 179 TL



Ussu 12 V Akülü Matkap 169,00 TLUssu 19’’ Takım Çantası 36,95 TLUssu 6+1 Tornavida 24,95 TLBasamaklı Tabure 29,95 TLNilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz 5,99 TL3’lü Grup Priz 17,95 TLNilson 6’lı Grup Priz 24,95 TLAsonic Bluetooth Kulaklık 49,95 TLBluetooth Hoparlör 34,95 TLAsude Köşe Koltuk Takımı 799,00 TL5 Raflı Metal Kitaplık 179,00 TLMetal Çalışma Masası 149,00 TLÇalışma Sandalyesi 229,00 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında 8 - 12 Ocak arasında 250 ml Arko Nem Değerli Yağlar Krem 12 TL ve 3x52 adet UniBaby Oyna Öğren Islak Havlu 10 TL fiyatla satışa sunulacak. 11 Ocak ve 12 Ocak'ta ise 750 gram Ülker Finger Bisküvi 7 TL fiyatla satışta olacak.



ŞOK Markette bu hafta sonu köşe koltuk takımı, çalışma sandalyesi, metal çalışma masası, metal kitaplık gibi birçok sürpriz ürün müşterilerini bekliyor olacak.



Arko Nem Değerli Yağlar Krem 27,95 TL yerine 12,00 TLUnibaby Oyna Öğren Islak Havlu 18,90 TL yerie 10,00 TLÜlker Finger Bisküvi 10,75 TL yerine 7,00 TL (11-12 Ocak Tarihleri Arasında Geçerlidir)



