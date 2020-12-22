ŞOK Market yılbaşı kataloğu! Şok 23 Aralık - 5 Ocak Aktüel Ürünler...

23 Aralık 2020 - 5 Ocak 2021 tarihleri arasında Şok marketlerinde sürpriz yılbaşı ürünleri müşterilerini bekliyor.

Yılbaşına iki hafta kala ŞOK market yeni yılın aktüel ürün kataloğunu da yayınladı.

Şok fırsatların sunulduğu kampanyalı ürünlerde kadınlara özel sürprizler bulunuyor.

İşte ŞOK markete gelecek indirimli aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar...



ŞOK market 23 Aralık 2020 Aktüel kataloğunda

SJCAM Air 4K Wifi Aksiyon Kamerası 349 TL

Everest Akıllı Saat 89,90 TL

Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank 149 TL

Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL

Alcatel Smart 7″ Tablet Bilgisayar 539 TL

Asonic Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL

Renkli Dekoratif Aydınlatma 44,95 TL



Kokulu Mum 9,99 TL

Titiz Dezenfektan Aparatı 16,90 TL

Titiz Cips ve Mısır Kovası 3,50 TL

Kadın Polar Sabahlık 39,95 TL

Hediyelik havlu 12,50 TL, Kadın Pijama Takımı 39,95 TL

Waffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TL

Kız Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL

Farklı desenlerde Dertsiz Örme Runner 7,50 TL

Kırlent Kılıfı 5,99 TL'den satışa sunulacak.



Kadın Polar Sabahlık 39,95 TLKadın Pijama Takımı 39,95 TLKız Çocuk Pijama Takımı 29,95 TLKadın / Erkek / Çocuk Şardonlu Termal Çorap 8,99 TLKırlent Kılıfı 5,99 TLHediyelik Havlu 12,50 TLWaffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TLDertsiz Örme Runner 7,50 TLSeramik Kase Çeşitleri 4,99 TL



Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 99,90 TLDöküm Tava 79,90 TLDöküm Derin Tencere 99,90 TLDöküm Karnıyarık Tencere 99,90 TLPaşabahçe Merrymix Çay Takımı 34,95 TLPaşabahçe Merrymix Kupa Bardak 2'li 12,95 TLPaşabahçe Merrymix Bardak 6'lı 24,95 TLPaşabahçe Merrymix Bardak 3'lü 12,95 TLPaşabahçe Merrymix Silikon Kapaklı Karaf 14,95 TLBorcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi 45,90 TLBorcam Gravürlü Kapaklı Patisserie 34,90 TLBorcam Çerezlik 2'li 7,99 TLBorcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TLBorcam Dikdörtgen Tencere 29,95 TLProtech 17" Dart Seti 39,95 TL



