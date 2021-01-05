ŞOK market dev indirim! ŞOK 8 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK market 8 Ocak 2021 Çarşamba tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu ile Ocak ayı haftalık kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

8 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürün kataloğu kampanyalı fırsat ürünleri nelerdir?

Şok 8 Ocak 2021 Çarşamba Kataloğu kampanya avantajlarında bu hafta neler var?

Üç gün sonra mağazalarda yerini alacak özel fırsatlarda özellikle ev ihtiyaçlarını karşılayacak sürpriz ürünler dikkatleri çekiyor.

ASONİC markası ile 2 yıl garantili olarak listede yer alan ilk fırsat ürünü Usb girişli, Kart okuyuculu, Aux Kablo, Usb Şarj Kablosu,

Ekolu ses ve Bluetooth bağlantı özelliğine sahip Asonic Karaoke Mikrofon sadece 59,95 TL

ŞOK'ta bu hafta ilk dikkat çeken diğer aktüel ürün ise Asude Köşe Koltuk Takımı oluyor.

8 Ocak'ta 799 TL fiyatla satışa sunulacak Asude Köşe Koltuk Takımı gri ve siyah renk seçeneği ile geliyor.

ŞOK Aktüel 8 Ocak kampanyasında ayrıca Metal Çalışma Masası 149 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 179 TL ve Çalışma Sandalyesi 229 TL fiyatla öne çıkan diğer aktüel ürünler oluyor.

Ussu 12V Akülü Matkap 169 TL, 19"

Takım Çantası 36,95 TL,

Ussu 6+1 Tornavida 24,95 TL,

Basamak Tabure 29,95 TL.

Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL,

Nilson 3'lü Grup Priz 17,95 TL,

Nilson 6'lı Grup Priz 24,95 TL.

Asonic Bluetooth Kulaklık 9,95 TL,

Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL fiyatla satışta olacak.

25 TL üstü alışveriş kampanyasında 8 - 12 Ocak arasında 250 ml Arko Nem Değerli Yağlar Krem 12 TL ve 3x52 adet UniBaby Oyna Öğren Islak Havlu 10 TL fiyatla satışa sunulacak. 11 Ocak ve 12 Ocak'ta ise 750 gram Ülker Finger Bisküvi 7 TL fiyatla satışta olacak.

