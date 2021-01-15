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Şok Market 16 - 17 Ocak 2021 hafta sonu fırsatları! Şok hafta sonu...

Şok aktüel 16-18 Ocak 2021 kataloğunda kapış kapış gidecek ürünler.ŞOK'ta bu hafta 16 Ocak - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında hangi ürünler kampanyalı müşterilerin beğenisine sunulacak?

GÜNDEM 15.01.2021, 09:08
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Şok Market 16 - 17 Ocak 2021 hafta sonu fırsatları! Şok hafta sonu...
Koronavüris salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı Şok marketlerin büyük ilgi gören Hafta Sonu Fırsatları kampanyası Cuma günü satışa sunuldu...
Hafta sonunu kapsayan ŞOK 16 ve 17 Ocak 2021 aktüel kataloğu yayınlandı.
Hafta sonu ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü Palmera PA350JE Jeneratör oldu.
Bu Cuma günü satışa sunulacak Palmera Jeneratör fiyatı 1.599 TL'den satışa sunulacak.
Benzinli, ipli, 6,5 HP, 4.9 Kw, 10.4 amper özelliklere sahip Palmera Jeneratör ücretsiz teslimat avantajıyla satışa sunuluyor.
ŞOK Market mağazalarında 16 Ocak - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada hangi ürünler olacak?
ŞOK'ta bu hafta 15 Ocak Cuma gününden satışa sunulacak hafta sonu ürünlerine detaylı olarak bakalım.

Goodyear Vestor 4 Seasons G2 XL Oto Lastik 599 TLAsonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık 69,90 TLAsonic Sensörlü Wireless Şarj & Telefon Tutucu 49,95 TLAraç Çakmak Şarjı 11,95 TLAux Kablo 100 cm 9,99 TLMıknatıslı Telefon Tutucu 9,99 TLPalmera PA350JE Jeneratör 1.599 TLHugel 12V 60AH Akü 299 TLEverest Araç Dikiz Aynası 189 TLÇekme Halatı 34,95 TLKriko 64,90 TLAkü Takviye Kablosu 34,95 TLBijon Anahtarı 34,95 TLTrafik Seti 79,90 TL4 Parça Oto Paspas 39,95 TLOto Minder 3 Parça 14,95 TLKokusuz Küllük 2,99 TLKışlık Oto Bakım Seti 14,95 TLBagaj Organizer 12,95 TLKoltuk Arkası Organizer 12,95 TLKompresör 99,90 TLLastik Tamir Kiti 300 ml 14,95 TLAraç Bilgi Kartlığı 4,99 TLOto Cam Suyu -30 5 Litre 12,95 TLOto Cam Sileceği 7,99 TLMatcbox 5'li Arabalar 36,95 TL
16 - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu kampanyası kapsamında; Jacobs Monarch Eko Paket 100 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) Fax Sıvı Sabun ise 1.8 Litre 9 TL (18 - 19 Ocak'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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