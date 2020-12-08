Şok haber: BioNTech-Pfizer aşısını olan kişi öldü iddiası

İngiltere'de yapılmaya başlanan BioNTech- Pfizer aşısına ABD'de acil kullanım yetkisi için başvurulan Gıda İlaç Dairesi'nden (FDA) ilk açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamada iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü ifade edildi.

FDA, ilk verilerin, bu aşının Covid-19'dan ağır hastalanmaya karşı koruduğuna işaret ettiğini, ama veri sayısının kısıtlı olmasının genel sonuca varılmasına engel teşkil ettiğini dile getirdi.

