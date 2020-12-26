ŞOK 26 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! ŞOK'ta hafta sonu fırsatı

Yeni yıl öncesinde ŞOK yılbaşı indirimli ürünleri raflardaki yerini almaya başladı.

Sokağa çıkma yasağında satışa sunulacak ŞOK 26 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

ŞOK'un bu hafta sonu için yayınlanan kataloğunda Sinbo Dik Süpürgeden, tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birbirinden uygun fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor olacak.







ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda Sinbo Dik Süpürge 149 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayaklı Askılık olacak 69,90 TL

Tekli Sarkıt Avize 49,95 TL

Kurutmalık 49,95 TL

Ütü Masası 79,90 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL

Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 17,95 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 24,95 TL

2'li Pratik Havlu Tutucu 5,99 TL

1720 cc Borcam Yuvarlak Tepsi 19,95 TL

220 cc Cambu Borosilikat Cam Kupa 6,99 TL

Dört Bölmeli Saklama Kabı 9,99 TL

Dikdörtgen ve Kare Taşıma Kabı 15,90 TL

2'li Desenli Yastık Kılıfı 9,99 TL

Eğitici Kitaplar 3,99 TL olacak.



ŞOK Markette 25 TL üstü alışverişlerde 25 - 29 Aralık arasında Tat Ketçap 650 gr + Tat Mayonez 560 gr 14 TL ve 750 gram Pınar Süzme Peynir 15 TL olurken 28 - 29 Aralık'ta 50 ml Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 10 TL ve Oral-B Çürük Karşıtı Diş Fırçası 6 TL fiyatla satışta olacak.



