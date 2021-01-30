ŞOK 2 Şubat Aktüel Ürün Kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK market 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Her hafta yayınlandığı birbirinden güzel kataloglar ile müşterilerine her zaman kaliteyi, daha ucuz ve muhteşem indirimlerle sunan ŞOK market koronavirüs döneminde gerçekleştirdiği fırsatlarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

1-2 Şubat ŞOK kataloğunda bu Cuma Dik Süpürge 179 TL, Raflı Lambader 99,90 TL, Camlı Sarkıt Avize 39,95 TL ve Mini Abajur ise 39,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK Market aktüel ütün kataloğunda ayrıca Kurutmalık 49,95 TL, Ütü Masası 79,90 TL, Üçsan Plastik Yuvarlak Sepet 19,95 TL ve Keçeli Ütü Masası Kılıfı ise 11,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Yeni kampanyada ayrıca Desenli 2'li Yastık Kılıfı 9,99 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 24,95 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 34,95 TL. Tek Kişilik Çarşaf 21,95 TL, Çift Kişilik Çarşaf 24,95 TL, Kapitoneli Yastık 14,95 TL, Aloa Vera Nano Yastık 32,95 TL ve Aloe Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 99,90 TL gibi sürpriz fiyatlarla satışa sunulacak.



Sinbo Dik Süpürge 179 TLRaflı Lambader 99,90 TLCamlı Sarkıt Avize 39,95 TLMini Abajur 39,95 TL Kurutmalık 49,95 TLÜtü Masası 79,90 TLÜçsan Plastik Yuvarlak Sepet 19,95 TLKeçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TLDesenli 2'li Yastık Kılıfı 9,99 TLTek Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 24,95 TLÇift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 34,95 TLTek Kişilik Çarşaf 21,95 TLÇift Kişilik Çarşaf 24,95 TLKapitoneli Yastık 14,95 TLAloa Vera Nano Yastık 32,95 TLAloa Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 99,90 TLKaymaz Taban Halı çeşitlerinden 80x150 cm olan 29,95 TLJakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 49,95 TL Scotch Tv Battaniyesi 27,95 TL Kadın Viskon Ribanalı Tek Alt 17,95 TLKadın Kürklü Panduf 22,95 TL



