ŞOK 16 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bütçe dostu olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen marketlerden biri olan ŞOK Markette bu hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünler raflarda yerini alacak.

Sebze ve meyveden et çeşitlerine, temizlik malzemelerinden elektrik süpürgesi, mikser gibi elektrikli küçük ev aletlerine, çarşaf çeşitleri, koltuk örtüleri ve deterjanlara kadar birbirinden uygun fiyatlı ürünler Şok markette.

ŞOK market aktüel ürünlerinde bu hafta ayrıca saklama kapları, bahçe aydınlatması, tekstil ürünlerinde de büyük indirim fırsatları sunuluyor.

İşte 16 Aralık tarih aralığında şok markette yer alacak aktüel ürünlerin listesi...



ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda Esse 7 Parça Tencere Seti göze çarpıyor

7 parçadan oluşan Esse Tencere Seti'nin fiyatı ise 499 TL

Öte yandan Esse Tencere Seti peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

Kollu Narenciye Sıkacağı 119 TL,Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL,Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL,4’lü Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 26,95 TL.Desenli Cam Ürünler 6,99 TL,2’li Lazer Kesim Bıçak 4,99 TL,4’lü Titiz Area Saklama Kabı 9,99 TL.Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL,Viapot Toprak Güveç Tencere 15,95 TL,6’lı Viapot Toprak Güveç / Sütlaç Kasesi 10,95 TL,Tava / Tabak Rafı 14,95 TLCambu Borosilikat 3’ü 1 Arada French Press 24,95 TL



Kadın Termal Tayt 14,95 TL,Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL,140×140 cm Sofra Bezi 6,50 TL,3’lü Kurulama Bezi 7,99 TL, Kadın Ev Babeti 9,99 TLHayvan Figürlü Çocuk Panduf 27,95 TLChantale Kadın / Çocuk Kışlık Pamuk Havlu Çorap 5,99 TL.

Mini Abajur 29,95 TL,A6 Işıklı Harfli Pano 34,95 TL,10’lu Led String Aydınlatma 34,95 TL,50’li Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma 49,95 TLMandallı Led Dekoratif Işık 29,95 TL fiyatla satışta olacak.



