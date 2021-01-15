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Soğuk hava, sis, pus, don ve kar uyarısı! 15 Ocak Cuma hava durumu...

Soğuk hava, sis, pus, don ve kar uyarısı! Hava sıcaklıkları Türkiye'nin büyük bölümünde düşecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNDEM 15.01.2021, 07:09
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Soğuk hava, sis, pus, don ve kar uyarısı! 15 Ocak Cuma hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika buzlanma, kar ve sis uyarısı yapıldı.
Doğu'da ve Batı'da hava sıfırın altına inecek ve bölge genelinde hava az bulutlu ve yağışlı olacak. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelin çok bulutlu yurt geneli ise yağışlı geçecek.
Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Yağışlar Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur, Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacak.  Rüzgar ise genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
EDİRNE °C, 5°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutlu
SAKARYA °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey yönlerden Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısının iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
NİĞDE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu ve yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
RİZE °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 12°CÇok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari, akşam ve gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -2°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°CÇok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
VAN °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
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parçalı az bulutlu
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