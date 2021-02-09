Soğanı koyunlar patatesi inekler yiyor

Önceki kış aylarında kilosu 10 liraya varan fiyatları sonrası depolar basılan, üretici ve depoculara “terörist” suçlaması yapılan patates ve soğan depolarda çürüyor. Birçok üründe olduğu gibi kuru soğan ve patateste de üretim stratejisinin olmaması nedeniyle elde kalan iki ürün de hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Çiftçi, kuru soğanı koyunlara, patatesi ise ineklerine yedirirken artan yem fiyatlarından da tasarruf etmiş oluyor!

Önceki kış aylarında pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bu yıl çiftçinin elinde kaldı.



1990’lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla ‘kırmızı altın’ diye adlandırılan soğanı bu yıl da umutla yetiştiren ancak hüsrana uğrayan çiftçiler, ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı. Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, “Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimize hayvanlarımıza yediriyoruz” dedi.



Önceki kış aylarında baskın düzenlenen depolarda bu yıl patatesler çürüyor. Niğde’deki depolarda 500 bin tona yakın patates bugünlerde çürümeye yüz tutmuş durumda.

Depolarda çürümeye terk edilen patatesi hayvan yemi olarak kullanan üreticiler, 1 liraya mal ettikleri patatesi tüccara 60 kuruşa bile satamadıklarını belirterek, “Satamadığımız patatesi artık hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Biraz daha beklese çürür ve o zaman hayvan yemi olarak da kullanılamaz” serzenişinde bulunuyor. Üreticiler, en azından patatesin maliyetine dahi olsa Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla alınıp fakir fukaranın tüketebileceği bir gıda maddesi haline getirilmesi için çağrıda bulunuyor.

3 yıl öncesine kadar pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bu yıl azalan tüketim nedeniyle çiftçinin elinde kaldı. 1990’lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla ‘Kırmızı altın’ diye adlandırılan soğanı bu yıl da umutla yetiştiren ancak koronavirüs ( Kovid-19) salgınının da etkisiyle düşen tüketimi nedeniyle hüsrana uğrayan çiftçiler, ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı. Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, “Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimize hayvanlarımıza yediriyoruz” dedi. 100 koyunluk sürüsünün iki günde bir römork dolusu soğan tükettiğine değinen Ünlü, hayvanlarının sağlığına faydalı olduğuna inandığını ayrıca yemden de tasarruf elde ettiğini söyledi. Çiftçilerden Barbaros Keklik de, “Çiftçinin hiçbir ürünü maalesef para etmiyor. Pazar bulamıyoruz. Sürekli ithal ürün geliyor. Hayvancılıkta da durum aynı” diye konuştu.

