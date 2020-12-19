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Sofuoğlu'ndan İbrahim Kalın'a tepki! "Ya özür dileyeceksiniz ya da..."

Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a kendisi hakkındaki açıklamalarından ötürü sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 19.12.2020, 09:14
Sofuoğlu'ndan İbrahim Kalın'a tepki!
Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medyadan sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.
Sofuoğlu üniversite öğrencileri hakkında söylemediği sözlerden ötürü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından iftiraya uğradığını ifade etti.
Kalın'a özür dilememesi halinde suç duyurusunda bulunacağını belirten Sofuoğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı.
"İbrahim Kalın!
Söylemediğim sözler sebebiyle, Kerih ve Sakil ifadeleri ile hedef gösterdiniz. İzzetimle oynadınız.
İddianızı ispat etmez ya da özür dilemezseniz.
Hukuk devleti olan ülkemde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım."

İbrahim Kalın!Söylemediğim sözler sebebiyle, KERİH ve SAKİL ifadeleri ile hedef gösterdiniz. İzzetimle oynadınız.İddianızı ispat etmez ya da özür dilemezseniz.Hukuk devleti olan ülkemde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım.#senocaksimsirgilsifilsofuogluyalnızdegildir https://t.co/wvDhFSV52l
— Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) December 18, 2020


İsim vermeden yaptığı açıklama ile Sofuoğlu'nun tepkisini çeken Kalın, şu paylaşımı yapmıştı:
"Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, Ebubekir Sofuoğlu'nun tepkisini çekerken söz konusu tartışmalar üzerinden benzer bir tepkinin de tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yöneltilmesi de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı'nın iki yetkilisinin hükümet destekçisi çevreler tarafından eleştirilmesi ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 17, 2020

İbrahim Kalın!Söylemediğim sözler sebebiyle, KERİH ve SAKİL ifadeleri ile hedef gösterdiniz. İzzetimle oynadınız.İddianızı ispat etmez ya da özür dilemezseniz.Hukuk devleti olan ülkemde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım.#senocaksimsirgilsifilsofuogluyalnızdegildir https://t.co/wvDhFSV52l — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) December 18, 2020
Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 17, 2020
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