Sobayı yakmak istedi ancak evi yaktı!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNDEM 27.11.2020, 22:34
Alınan bilgiye göre, Akçasu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında yaşayan çoban, tutuşturamadığı sobayı benzin dökerek yakmayı denedi.
Sobanın bir anda parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasar oluşturdu.
Ev sahibi Kezban Akdemir, gazetecilere, hayvanlarına bakmak için bugün çoban tuttuklarını söyledi.
Çobanın sobayı benzinle yakmaya çalıştığını iddia eden Akdemir, "Soba parlayınca yorgan tutuşmuş. Yorganı pencereden atmış. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben eve geldim fakat dumandan içeri giremedim. İtfaiye çağırdık." dedi.
Sobanın bir anda parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasar oluşturdu.
Ev sahibi Kezban Akdemir, gazetecilere, hayvanlarına bakmak için bugün çoban tuttuklarını söyledi.
Çobanın sobayı benzinle yakmaya çalıştığını iddia eden Akdemir, "Soba parlayınca yorgan tutuşmuş. Yorganı pencereden atmış. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben eve geldim fakat dumandan içeri giremedim. İtfaiye çağırdık." dedi.
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