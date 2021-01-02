Soba faciasında feci olay! 5 kişi etkilendi 2 kişi hayatını kaybetti

Batman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından ötürü ev sahibi karı koca hayatını kaybederken 3 çocuk ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Batman'da Cumhuriyet Mahallesi’nde ısınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı. Komşuların olayı fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocukların tedavisi devam ediyor.

