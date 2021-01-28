Soba faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan 77 yaşındaki İdris ve 81 yaşındaki Nefise Özcan'dan komşuları haber alamadı.

Bunun üzerine, durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yerde baygın halde bulunan Özcan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

