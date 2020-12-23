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SMA hastası Eslem Zümra Nilüfer tedavi için destek bekliyor

SMA hastası 14 aylık Konyalı Eslem Zümra Nilüfer ve ailesi tedavi için destek bekliyor.

GÜNDEM 23.12.2020, 10:48
SMA hastası Eslem Zümra Nilüfer tedavi için destek bekliyor
Hastalığının daha fazla ilerlememesi adına önümüzdeki 4 ayın kendisi için çok kritik olduğu Eslem bebek iyileşerek, hayata tutunmak istiyor. SMA hastası çocuklar ve aileleri tedavi masrafları için devletten ve vatandaştan destek bekliyor. Onlarca anne ve baba, yüksek ücretli tedavi masraflarını karşılayamadığı için çocuklarının gözleri önünde eridiğini söylüyor. Konyalı 14 aylık Eslem Zümra Nilüfer bebek de destek bekleyenler arasında. Doğuştan SMA Tip2 hastası olan minik Eslem, ZOLGENSMA tedavisi olarak yaşıtları gibi yürümek, koşmak ve en önemlisi de hayata tutunmak istiyor. 
Merhaba Haber'in haberine göre, Eslem Zümra Nilüfer'in doğuştan SMA Tip2 hastası olduğunu söyleyen Baba Hilmi Serkan Nilüfer, 14 aylık Eslem'e tüm Türkiye'nin destek vermesini istedi. Minik Eslem'in 4 ayda bir ilaç aldığını, bu ilaçların da kendisine yeterince fayda sağlamadığını aktaran Nilüfer, “İlaç almanın ülkemizde de bazı kriterleri var. Tutmadı mı devlet kesiyor.  Amerika'da bir ilaç var. 1 kere kullanılıyor ve yüzde 98 oranında iyileşme durumu sağlıyor. Şimdiye kadar halkımızın desteğiyle bu tedaviyi gören 12 çocuğumuz var. Hepsi de bu tedaviyi öneriyor. Tedavi 4 ay sürüyor, olumlu sonuçlar alınıyor. Biz de Eslem'i ABD'ye tedavi için götürmek istiyoruz.” dedi. 
“Az çok demeden bütün herkesten destek bekliyoruz” diyen Hilmi Serkan Nilüfer, konuşmasını şöyle sürdürdü: Eslem, yürüyemiyor. Desteksiz oturamıyor. 2 yaşına kadar tedavi olması gerekiyor. 18 aydan sonra da hastalık hızla ilerliyor. Solunum sıkıntısı artıyor. Önümüzde çok kritik 4 aylık bir süreç var. Eslem'i ne kadar erken tedavi için ABD'ye götürebilirsek, o kadar iyi. Bize yardım etmek isteyen dernekler ve vakıflar oldu. Yardım için Valilik kararımız yoktu, inşallah kararımız da çıkıyor. Türk halkı çok duyarlı. Bizi arayanlar, yardımcı olmak istediklerini söyleyenler oluyor. Allah, hepsinden razı olsun. ABD'de 4 ay sürecek olan tedavinin masrafı 2.4 milyon ile 2.9 milyon Dolar arasında. Çoğu anne ve baba kampanya başlatarak, çocuklarını bu hastalıktan kurtarmak istiyor. O ailelerden biri de biziz. Allah, kimseyi çaresiz bırakmasın. Allah, hiçbir anne ve babayı evladıyla sınamasın. Allah, hiçbir anne ve babaya çocuğunun gözleri önünde erimesini göstermesin. Stresten ve üzüntüden beyin travması geçirdim. Yoğun bakımda yatıyordum, yoğun bakımdan çıktım ve normal odaya alındım. Hastane odasından vatandaşlarımıza sesleniyorum. Allah için bize yardımcı olun. Kızımın tedavisi için az çok demeden bize destek çıkın. Eslem, sadece bizim değil artık tüm Türkiye'nin çocuğu.” 14 aylık minik Eslem gibi binlerce çocuk daha tedavi olmak için devletten ve Türk halkından destek bekliyor. 
Minik Eslem'in tedavi ihtiyacının karşılanması için hesap da açıldı. 
KuveytTürk Alıcı Adı: Hilmi Serkan Nilüfer. IBAN: TR570020500009689295600001 
Almanya Hesap Numarası : DE58 7023 0600 6419 3320 10
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