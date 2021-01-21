SMA hastası çocuk için açılan hesap banka tarafından bloke edildi

SMA hastası 2 bebeğini kaybeden Erdoğan çifti, aynı hastalığı taşıyan 3 yaşındaki çocukları Ravza Nur için başlattıkları yardım kampanyası hesabı, banka tarafından bloke edildi.

2 ÇOCUĞU ÖLDÜ 3 ÇOCUĞU İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yardım kampanyası başlatan aileler arasında 2 çocuğunu SMA hastalığından kaybeden Gülistan Erdoğan ile Reşit Erdoğan çifti bulunuyor. Erdoğan çifti, 21 Eylül 2014'te 8 Aylık Ecrin bebeği, 9 Nisan 2016’da ise 6 aylık Yusuf bebği, SMA hastalığından kaynaklı kaybetti. Aile son olarak, aynı hastalığa yakalanan 3 yaşındaki çocukları Ravza Nur’un yaşaması için yardım kampanyası başlattı.

YARDIM İÇİN AÇILAN BANKA HESABI BLOKE EDİLDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yardım kampanyası başlatan aile kısa sürede yardım topladı. Hesap ise banka tarafından bloke edildi ve aileye buna ilişkin bir bilgi verilmedi. Baba Reşit Erdoğan, içinde 30 bin TL olan banka hesabına bloke konulduğunu belirterek, “2 Çocuğum bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Daha 6 ve 8 aylıktılar. Bu hastalığın tek çaresi milyonlarca lira para. Bu para da bizde yok. Bizde bunun için bir yardım kampanyası başlattık. Sosyal medya hesapları üzerinden 22 Kasım günü başlattığımız kampanyaya para gönderilirken, bankada açtığımız hesabın bloke edildiğini öğrendik. Bloke edildiği için bu hesaba para da gönderilmiyor. İçerdeki paramızı da daha alamadık" dedi.

AİLELER ZOR DURUMDA

SMA hastası (Spinal Musküler Atrofi) çocukların sayısı bin 300'ü aşmış durumda. Türkiye'de bu hastalığa yakalanan çocukların tedavisinde kullanılan Spinraza isimli ilacın sürekli kullanılması gerektiği için aileler ilaca ulaşmakta zorlanıyor. Bunun yerine aileler Zolgensma isimli tek seferlik ilaca ulaşmak istiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerden ötürü Zolgensma ilacına erişmek zor. Aileler de bu sebepten dolayı ilaca erişmek için yardım kampanyaları başlatmak zorunda kalıyor.

