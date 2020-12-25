SMA hastalarına devlet desteği sağlanmalı

Saadet Partisi Konya Milletvekilli Abdulkadir Karaduman, ölümcül bir hastalık olan SMA hastası bebeklerin yaşadığı tedavi sorununu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, “Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak bu hastalığa yakalanmış ve maddi imkânlardan yoksun olan ailelere devlet desteği sağlanmalıdır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, SMA hastası bebeklerin tedavi noktasında yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, SMA hastası bebeklerin ve çocukların acil desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Karaduman, SMA hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, “Bu hastalık ölümcül olmakla birlikte tedavi maliyetleri fazladır. SMA hastası çocukların tedavileri için gereken koşullar devlet tarafından hazırlanmalıdır. Tedavi masraflarını karşılamaya gücü yetmeyen aileleri tespit etmek kolaylıkla mümkündür. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak bu hastalığa yakalanmış ve maddi imkânlardan yoksun olan ailelere devlet desteği sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Karaduman, SMA hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 5 soru yöneltti. Soru önergelerinde Karaduman, “Ülkemizde Bakanlığınızca tespit edilen toplam SMA hastası bebek sayısı kaçtır? Bu hastalığın ülkemizde de tedavi edilebilmesi için Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? Tedavi masraflarını karşılayamayan ailelerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığınızca yapılması planlanan yeni bir düzenleme var mıdır? SMA hastası olup da Bakanlığınız nezdinde devlet desteği ile tedavisi yapılan hasta bebek olmuş mudur? Bu kapsamda desteklenen aile sayısı kaçtır? SMA hastası bebekler ve aileleri için çok büyük, devlet için hayli küçük olan bu desteğin sağlanması için gerekli adımlar neden atılmamaktadır?” diye sordu.

