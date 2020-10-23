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Skandal! Peygamber efendimize yönelik karikatürler binalara yansıtıldı
Fransa'da ahlaksız Charlie Hebdo tarafından yayınlanan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürler devlet binalarına yansıtıldı.
GÜNDEM 23.10.2020, 21:25
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Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürler, geçtiğimiz gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalara yansıtıldı.
Fransız devletinin resmi olarak Peygamber efendimize hakaret etmesi geniş tepki topladı.
Karikatürlerin yansıtıldığı binalardan biri:
Fransız Charlie Hebdo dergisi, söz konusu hakaretleri yayınlaması sebebiyle 2015 yılının Ocak ayında saldırıya uğramış, derginin birçok editör ve çizeri öldürülmüştü.
Geçtiğimiz gün ise bir Fransız öğretmen söz konusu karikatürleri sınıfta "ifade özgürlüğünü" anlatırken öğrencilere göstermiş, Müslüman öğrencilerden biri söz konusu öğretmenin boğazını keserek öldürmüştü.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Peygamber efendimize hakaret ettiği için öldürülen öğretmeni "kahraman" ilan etmişti, olay sonrası Fransa'daki Müslüman sivil toplum kuruluşları ve camilere yönelik baskı daha da artmıştı.
Fransız devletinin resmi olarak Peygamber efendimize hakaret etmesi geniş tepki topladı.
Karikatürlerin yansıtıldığı binalardan biri:
Fransız Charlie Hebdo dergisi, söz konusu hakaretleri yayınlaması sebebiyle 2015 yılının Ocak ayında saldırıya uğramış, derginin birçok editör ve çizeri öldürülmüştü.
Geçtiğimiz gün ise bir Fransız öğretmen söz konusu karikatürleri sınıfta "ifade özgürlüğünü" anlatırken öğrencilere göstermiş, Müslüman öğrencilerden biri söz konusu öğretmenin boğazını keserek öldürmüştü.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Peygamber efendimize hakaret ettiği için öldürülen öğretmeni "kahraman" ilan etmişti, olay sonrası Fransa'daki Müslüman sivil toplum kuruluşları ve camilere yönelik baskı daha da artmıştı.
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