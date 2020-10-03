Skandal ifade: İsrail ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Sudan’ın, kimseden korkmadan İsrail ile ilişkilerini ilerletme yönünde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan körfez ülkeleri haberlerinin ardından Sudan’dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail ile normalleşmede, sırada Sudan’ın olduğuna dönük haberleri yalanlayan Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, Sudanlı General Dakalu tarafından yalanlandı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, General Dakalu, Sudan ile ilgili haberler hakkında ülkenin yerel bir kanalına açıklamalarda bulundu.

İsrail ile kültürel ve siyasal ilişkiler kurulmasına karşı çıkanlara adeta savaş açan General Dakalu, “Normalleşme karşıtı söylemler kuru sloganlardan ibarettir. Sudan halkını, vatanlarının çıkarlarını gözetmeye davet ediyorum.” dedi.

İsrail ile normalleşmenin Sudan’a hayır getireceğini belirten General Dakalu, ABD'nin, İsrail ile ilişkilerini geliştirmesi halinde Sudan'ı, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını ifade etti.

Diğer taraftan Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, 'İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine' ilişkin sözleri sonrası görevinden alınmıştı.

Daha önce Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığı ve Sözcü'ye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da verilmediği belirtilmişti.

