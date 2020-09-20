Skandal! Çin Doğu Türkistan'da bir camiyi turistik mekana dönüştürdü

Çin yönetimi, Doğu Türkistan'daki bir camiyi Uygur kültürünü tanıtma amacıyla kültür evine çevirdi.

TurkistanPress'in aktardığına göre, Çin sosyal medyasında yer alan görüntülerde, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki bir başka camiyi daha Uygur kültürünü tanıtan turistik bir mekana dönüştürdüğü görülüyor.

Görüntülerde "kültür evinin" cami olduğu anlaşılırken içinde çeşitli Uygur kültürünü yansıtan öğelerin bulunduğu anlaşılıyor.

Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan’da keyfi tutuklamalarla milyonlarca Uygur'u hapsederken, diğer yandan Çinlilere Doğu Türkistan’ı cazibe merkezi haline getirmek için çeşitli propagandalar yapıyor.

Doğu Türkistan'da çok sayıda caminin yıkılarak yok edildiği veya Çinli turistler için 'kültür evine' dönüştürüldüğü biliniyor.

Çin yönetiminin daha önce Kaşgar’da içki evi veya tuvalete dönüştürdüğü camilere ait görüntüler sızdırılmıştı. Yerel kaynaklar bu camilerin aktif olarak Çinli turistlerin hizmetine sunulduğunu belirtiyor.

