Sızma girişiminde bulunan YPG'li teröristler öldürüldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

