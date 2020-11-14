Siyonizm’in yeni hizmetkârı “Theodor Herzl Ödül”lü Bıden

‘Theodor Herzl Ödülü’ sahibi olan Biden, kendini Siyonist olarak tanımlıyor ve “Siyonistim. Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor” diyor.

3 kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın geçmişi ABD’nin politik geleceği hakkında tahminde bulunulmasını kolaylaştırıyor. Biden’ın başkanlığı sürecinde genel olarak Trump’ın başkan olduğu dönemin devamının görülmesi yüksek bir ihtimal olarak dururken Biden’ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar da söz konusu tezi doğruluyor.



Donald Trump’ın başkanlık koltuğundan gidişi ve yerine Biden’ın gelişiyle birlikte ABD’nin işgalci İsrail rejimine verdiği desteğin tam olarak devam etmesi bekleniyor. Yeni ABD başkanının geçmişi söz konusu ihtimali güçlendirirken Biden’ın ‘Theodor Herzl Ödülü’ sahibi bir isim olduğu biliniyor. Barack Obama’nın ABD başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimde ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın 2016 yılında yapmış olduğu bir açıklama zihinlerdeki yerini koruyor. New York’ta gerçekleştirilen Dünya Yahudi Kongresi toplantısında açıklamalarda bulunan Biden, “Siyonistim, Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor” ifadelerini kullanmıştı.



Bir Siyonist olduğu itiraf etmekten çekinmeyen Joe Biden’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının işgalci İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu’yu heyecanlandırdığı görüldü. Seçimin ardından Biden ve Kamala Harris için tebrik mesajı yayınlayan Netanyahu’nun Biden için “İsrail’in harika bir dostu” nitelendirmesinde bulunması dikkat çekti. Netanyahu, söz konusu mesajında “Biden’ı İsrail’in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.



Katolik bir Hristiyan olmasına karşın Siyonist olduğunu saklamayan Joe Biden’ın ailesinde Yahudilerin bulunduğu da biliniyor. Biden’ın eşi Jill Biden’ın Katolik bir Hristiyan olduğu ifade ediliyor. Joe ve Jill Biden çiftinin kızı Ashley Biden ve oğlu Beau Biden ise Yahudilerle evli. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcılığına görevine seçilen Kamala Harris’in eşi olan Doug Emhoff’un da Yahudi olduğu biliniyor.



ABD’nin bu ay içinde görevi bırakacağı açıklanan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, seçimleri kazanan Biden’a, “Trump yönetiminin Ortadoğu politikalarını takip etmesi” tavsiyesinde bulundu.

Trump’ın 2019 yılında Suriye’den Amerikan askerlerini çekme kararının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump’ın 200 civarında işgalci ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti. “Suriye’deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık” ifadesini kullanan Jeffrey, bunun operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gelecek hafta İsrail’e yapacağı ziyaret esnasında işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria’yı da ziyaret edeceği belirtildi. Pompeo, ABD tarihinde Golan Tepeleri’ni ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi işgal birimlerini ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Pompeo’nun ziyaretinin resmi mi yoksa özel mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak her iki durumda da İsrailli yetkililerin Pompeo’ya eşlik edeceği belirtildi. Gelecek Çarşamba günü İsrail’i ziyaret edecek Pompeo’nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabbi Ashkenazi ile görüşmesi bekleniyor. Trump’tan önceki tüm ABD yönetimleri, 1967’den beri Batı Şeria’yı ve Golan Tepeleri’ni “İsrail’in işgali altındaki topraklar” olarak nitelendiriyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri’ni “İsrail toprağı olarak” gören kararı imzalamıştı. Washington yönetimi, Kasım 2019’da da işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi işgal birimlerini de “yasa dışı görmeme” kararı almıştı.

