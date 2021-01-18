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"Siyonizmi ancak Allah’a güvenerek yıkabiliriz"

AGD Adana İl Divan Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

GÜNDEM 18.01.2021, 04:31
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şube Başkanlığı’nın genişletilmiş il divan toplantısı dün Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın katılımıyla online ortamda gerçekleştirildi. Divan toplantısında AGD’li teşkilat mensuplarına hitap eden Mustafa Kurdaş, “Müslümanlar olarak yaşadığımız süreçten ibret almamız lazım. Biz Siyonistlerin inşa etmeye çalıştığı yeni dünya düzenini ancak Allah’a güvenerek yıkabiliriz” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şube Başkanlığı’nın genişletilmiş il divan toplantısı dün online ortamda gerçekleştirildi. AGD’nin Adana’da yürüttüğü faaliyetlerin görüşüldüğü il divan toplantısında, Siyer-i Nebi sınavı ve yaklaşan diğer etkinliklerle ilgili sunumlar yapıldı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın konuşmacı olarak iştirak ettiği toplantıya, AGD Adana Bölge Sorumlusu Ahmet Bolat, AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, AGD Adana İlçe Şube Başkanları ve yüzlerce teşkilat mensubu katıldı.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, konuşmasında Siyonistlerin planlarını işaret ederek, “Takip ediliyoruz ve şuan korku bir silah olarak kullanılıyor. Korku toplumlar üstünde bir kırbaç olarak kullanılıyor. Pandemi süreci de bu anlamda inşa edilmiş bir korku ortamıdır. Gerçekten de pandemi süreci var ve etrafımızda hastaları görüyoruz. Ancak pandeminin bir korku olarak aramızda gezmesine izin vermemeliyiz. Tedbiri elden bırakmadan bu süreci iyi okumamız gerek. Asla imandan ve sünnetten vazgeçmemeliyiz. Çünkü salgın süreci yeni bir din ihdas ediyor. Teknoloji ve bilimi merkeze koyan, inancı devre dışı bırakan bir din ortaya çıkartılıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kurdaş, “Dikkat ederseniz pandemi sürecinin başından beri tüm dünya liderleri, ‘Dünya artık eskisi gibi olmayacak’ diyor. Bu aslında, ‘Yeni bir dünya kuruldu ve biz bu dünyanın bir üyesiyiz’ itirafından başka bir şey değildir. Korkuya karşı kendinizi koruyun. Bugünün en büyük salgını koronavirüs değil korku salgınıdır. Erbakan Hocamızın da uyardığı gibi korkuyu zaten bir asırdır kullanıyorlar. Ama Müslümanların asıl korkması gereken şey farklıdır. Müslüman zalimin zulmüne ortak olmaktan korkmalı, Müslüman, ‘Önce ahlak ve maneviyat’ diyememekten korkmalı, Müslüman faiz düzeninden korkmalı. Müslüman bunları düzeltecek cesaretle yeniden dirilmeli” diyerek İslam’ın işaret ettiği kurtuluş yolunu hatırlattı.

Teşkilat mensuplarına hitap eden AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, Milli Gazete’nin önemini hatırlatarak “Milli Gazete birçok örnekte olduğu gibi dik duruşundan taviz vermedi. Biz Milli Gazete’nin bu duruşuyla övünemeyiz. Milli Gazete kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Teşkilat mensupları olarak bize düşen sorumluluk da Milli Gazete’nin Adana’da daha fazla okunmasını sağlamaktır. Aynı şekilde AGD olarak her yıl düzenlediğimiz Siyer-i Nebi sınavları için de mücadele etmeliyiz. Sınav yaklaşıyor, genç kardeşlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim, bu sınava girmeleri için mücadele edelim” diye konuştu.

AGD Bölge Başkanı Ahmet Bolat ise, her şeyden önce bir gençlik teşkilatı olduklarını hatırlatarak, “Bizim asıl amacımız ve muhatabımız gençlerdir. Biz AGD olarak gençlerden sorumluyuz. Milletler geleceğini ancak gençlerle teminat altına alırlar. İslam da gençlerin yüreğinde ve omzunda yükselmiştir. Milli Görüşü de önemli ve farklı kılan da gençlere verdiği önemdir. Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi, ‘Bir milletin asıl gücü imanlı gençleridir.’ Biz her gence ulaşmak zorundayız. Bu yüzden ümmetin ve milletin her genciyle ilgilenmemiz gerek. Gençlere yönelik çalışma yaparken sabırlı olmamız gerek” şeklinde konuştu.
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