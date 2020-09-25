"Siyonizm Erbakan Hoca'dan neden korkuyordu?" sorusunu cevaplandıran Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal Hoca önemli ifadeler sarf ediyor.

Kıranşal, söz konusu soruya cevaben şu ifadeleri kulanıyor:



Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal Hoca, "Siyonizm Erbakan Hoca'dan neden korkuyordu?" sorusunu cevaplıyor:"Erbakan Hoca'yı tehlikeli kılan şey okuduğu Kur'an-ı Kerim'i hayata hakim kılma gayesi ve bu yolda ortaya koymuş olduğu mücadelesiydi." pic.twitter.com/LnbCTIdN4M

— Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020



"Erbakan Hoca'yı tehlikeli kılan şey okuduğu Kur'an-ı Kerim'i hayata hakim kılma gayesi ve bu yolda ortaya koymuş olduğu mücadelesiydi."

Millî Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal Hoca, "Siyonizm Erbakan Hoca'dan neden korkuyordu?" sorusunu cevaplıyor:"Erbakan Hoca'yı tehlikeli kılan şey okuduğu Kur'an-ı Kerim'i hayata hakim kılma gayesi ve bu yolda ortaya koymuş olduğu mücadelesiydi." pic.twitter.com/LnbCTIdN4M — Millî Gazete (@milligazetecom) September 25, 2020

