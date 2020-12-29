Siyonistlere gözdağı! Filistinli gruplardan ortak askeri tatbikat

Gazze'de faaliyet gösteren Filistinli silahlı gruplar bugün ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Gazze Şeridi'ndeki grupların Ortak Operasyon Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, "Rukn eş Şedid" isimli tatbikat, grupların askeri hazırlık seviyesini artırmayı ve gruplar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Söz konusu operasyon odası daha önce İsrail'e karşı ortak olarak birçok çatışmaya girmiş olsa da, bu tatbikat gruplar için bir ilk niteliğinde.

Gazze'de birçok gazeteci ve silahlı grupların medya ekipleri de tatbikata dair görüntüleri aktarmak için bölgede çalışma yürütüyor.

