Reklam

Son Dakika

Siyoniste korku salan askeri tatbikat! İHA'lar ilk kez bu kadar etkin

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ahmet Varol, Gazze'de 12 direniş grubunun askeri kanatlarının işbirliğiyle oluşturulan Direniş Ortak Odası’nın tatbikatını kaleme aldı. Varol,

GÜNDEM 31.12.2020, 15:41
Siyoniste korku salan askeri tatbikat! İHA'lar ilk kez bu kadar etkin
Terör devleti İsrail, ateş açıp masum insanları, çocukları, kadınları katlediyor. Filistin, yıllardır Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya. Filistin halkının hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alındı, alınıyor. Filistinliler, terör devleti İsrail zulmü altında çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşıyor.
Terör devleti İsrail hiçbir kanun, yasa, anlaşma tanımıyor. Terör devleti İsrail 70 yıldır Filistin’e zulüm uyguluyor. Filistin’in Gazze bölgesinde, 12 direniş grubunun askeri kanatlarının işbirliğiyle oluşturulan Direniş Ortak Odası’nın komutasında 29 Aralık Salı sabahı geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatıldı. Siyonist’e koru salan bir askeri tatbikattı bu. İHA’lar ilk kez bu kadar etkin devrede idi...
Bu tatbikatı kaleme alan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ahmet Varol’un, “Filistin’de askeri tatbikat” başlıklı yazısı şöyle:
“Filistin’in Gazze bölgesinde, 12 direniş grubunun askeri kanatlarının işbirliğiyle oluşturulan Direniş Ortak Odası’nın komutasında 29 Aralık Salı sabahı “Güçlü Sütun (er-Ruknu’ş-Şedid)” adı verilen geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatıldı. Bu, Filistin’deki direniş gruplarının şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu en geniş çaplı askeri tatbikat niteliği taşıyor. Bu tatbikatın önemli bir özelliği herhangi bir devlet ordusu adına değil işgale karşı bağımsızlık mücadelesi veren direniş grupları tarafından gerçekleştirilmesi. Gerçi zaman zaman, belli bir devletin ordusu niteliği taşımayan gerilla güçleri tarafından da tatbikatlar düzenlenir. Ama bunlar genellikle dikkat çekmez ve gündeme taşınmaz. Daha çok devlet ordularının askeri tatbikatları gündeme gelir ve konuşulur. Ancak Filistin direnişinin askeri tatbikatı siyonist işgale karşı sürdürülen aktif bir mücadelenin planlı ve organize bir faaliyeti olarak dikkat çekti ve gündem oluşturdu.
İkinci olarak da Filistin’deki belli bir direniş hareketinin değil sahada, fiili mücadelenin içinde yer alan bütün direniş hareketlerinin ortak tatbikatı olması hasebiyle önem taşıyor. Çünkü böyle bir tatbikat Filistin direnişinin kendi içinde bir ittifak, işbirliği ve dayanışma gerçekleştirmesinin göstergesi. Böyle bir tatbikat aynı zamanda işgal rejiminin herhangi bir saldırı gerçekleştirmeye kalkışması durumunda da Filistin’deki tüm direniş oluşumlarının organize bir şekilde ve ittifak halinde karşı çıkacağını göstermesi açısından anlam taşıyor. Yani böyle organize bir çalışmanın, direniş ve savunma eylemlerini tek merkezden komuta etmenin, yönlendirmenin bir denemesi yapıldı. Elbette işgale karşı direniş hareketlerinin kendi içlerinde ittifak oluşturmaları ve savunma mücadelesini güçlü bir koordinasyon içinde yürütmeleri Siyonist işgalden kaynaklanan tehditler karşısında bileklerinin daha da güçlenmesine vesile olacağı gibi işgalcinin de gözünü daha çok korkutacaktır. Tatbikat aynı zamanda, Arap dünyasındaki ihanet rejimlerinin işgalciyle ilişkileri normalleştirme yarışına girmelerine rağmen Filistin direnişinin işgali tanımadığını, ona karşı fiili mücadelede kararlı ve ısrarlı olduğunu, işgal edilmiş vatan bağımsızlığına kavuşuncaya, yurtlarından zorla çıkarılmış mülteciler geri dönünceye kadar mücadelenin süreceğini dünyaya duyurması açısından anlam taşımaktadır. Unutmamak gerekir ki Filistin’de verilen silahlı mücadele bir iktidar kavgası değil işgal edilmiş vatanı bağımsızlığına kavuşturma ve gayri meşru işgale son verme mücadelesidir. Dolayısıyla haklı ve meşru mücadeledir. ABD’nin veya onun emperyalist politikalarına destek verenlerin bu mücadeleyi “terör” olarak tanımlaması gerçeği değiştirmez. Çünkü burada gayri meşru olan Siyonist işgaldir. İşgale son vermek, işgal edilmiş vatanı bağımsızlığına kavuşturmak için verilen mücadele her zaman meşrudur.
Tatbikat Gazze’nin birçok bölgesinde kara, deniz ve hava tatbikatı şeklinde ve gerçek askeri malzemelerle düzenlendi. Tabii Filistin direnişinin elindeki imkanların kısıtlı olduğu bilinen bir gerçek. Ama yapılan son tatbikat, işgale karşı verilen mücadelede imkanlarını ve hazırlık çalışmalarını sürekli geliştirdiğini, geriye gitmediğini göstermesi açısından anlamlı. Karada işgal güçlerinin saldırı ihtimallerine karşı muhtelif senaryolar geliştirilerek savunma operasyonları yapıldı. Denizde botlarla işgal güçlerine müdahale ve onların askerlerinin esir alınması denemeleri yapıldı. Havada ise hem deneme amaçlı füze atışları gerçekleştirildi hem de insansız hava araçları uçurularak ortam hakkında bilgi toplanmaya, gidişatın kontrol edilmesine çalışıldı. İHA’ların bu kadar etkin bir şekilde devreye sokulması ise ilk kez gerçekleşen bir hadise.
Doğal olarak Filistin’in özgürlüğünü ümitle bekleyen bütün mağdurlar açısından bu tatbikat heyecan oluşturdu. 12 direniş grubunun ortak askeri tatbikatı olması işgale karşı kararlı direnişin süreceği ümitlerini artırdı.”
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12