Siyonist İsrailli katillerden Gazze'ye hava saldırısı!

Siyonist İsrail rejimine ait savaş uçakları, abluka altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Siyonist İsrail rejiminin savaş uçakları, Gazze'deki Filistinli gruplarına ait bölgelere çok sayıda füze saldırısı düzenledi..

Siyonist İsrail rejiminden yapılan açıklamada ise Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Gazze'den hava saldırısı ve muhtemel can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

