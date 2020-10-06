Siyonist İsrailli katiller Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Siyonist İsrail rejimine ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta, Siyonist İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Siyonist İsrail güçleri Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktanın vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu saldırının, "gün içerisinde Gazze'den İsrail topraklarına atılan füzeye yanıt olarak gerçekleştirildiği" belirtildi.

Siyonist İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde ise Eşkol Bölge Konseyi'ndeki (Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimi) yerel yetkililerin füzenin açık bir alana düştüğünü teyit ettiği aktarıldı.

Gazzeli yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

