Siyonist İsrail'den Şam'a hava saldırısı iddiası
Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
GÜNDEM 25.11.2020, 02:52
Suriye'nin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Siyonist İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 23.50'de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Haberde, Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na yapıldığı ileri sürülen saldırıda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki gruplar ile özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Haberde, Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na yapıldığı ileri sürülen saldırıda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki gruplar ile özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
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