Siyonist İsrail'den alçak saldırı

Siyonist İsrail rejim güçleri, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

Evde maddi hasar meydana geldiğini belirten tanıklar, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

Siyonist İsrail rejimi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise operasyon faaliyet kapasitesini yükseltmek için eğitim amaçlı top atışı gerçekleştirildiği ve Gazze Şeridi yönünde maksatsız bir atış yapıldığı kaydedildi.

