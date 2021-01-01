Siyonist İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: 16 yaralı

İşgal altındaki topraklarda katliam ve şiddet devam ediyor.

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere İsrail işgal rejimi güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Olayda 16 Filistinli yaralandı. çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

