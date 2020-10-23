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Siyonist İsrail Gazze'ye alçak saldırılarını sürdürüyor
Siyonist İsrail uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
GÜNDEM 23.10.2020, 09:02
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Siyonist İsrail güçleri Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurduğu belirtildi.
Gazze'den Siyonist İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, Hamas'a ait bir tünel ile silah imalathanesinin hedef alındığı ifade edildi.
Öte yandan, yerel kaynaklar, Siyonist İsrail savaş uçaklarının, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Gazze'den Siyonist İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, Hamas'a ait bir tünel ile silah imalathanesinin hedef alındığı ifade edildi.
Öte yandan, yerel kaynaklar, Siyonist İsrail savaş uçaklarının, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
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