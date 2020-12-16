Siyonist işgal çetesi iki traktör gaspetti!
İsrail'in Filistin topraklarını gasp ettiği gibi Filistinlilerin mallarına da çökmeye devam ediyor. İşgal rejimi Filistinli çiftçilere ait 2 traktöre el koydu.
GÜNDEM 16.12.2020, 15:55
Siyonist işgal rejimi, Eriha kentinin kuzey bölgesinde yer alan bir Filistinli çiftçinin 2 tarım traktörüne el koyduğu öğrenildi.
Filistin yerel kaynaklarından yapılan açıklamada işgal rejimi askerleri arazilerini süren Filistinlileri devlet arazisi olduğu iddiasıyla tarım traktörüne el koyduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada söz konusu arazilerin Filistinlilere ait özel mülkiyet olduğu traktör sahibinin tüm ilgili resmi belgeleri bulundurduğu kaydedildi.
Siyonist işgal çetesi 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 90'ına el koydu. Filistinliler bu alanın sadece yüzde 10'unu kullanabiliyor.
Filistin yerel kaynaklarından yapılan açıklamada işgal rejimi askerleri arazilerini süren Filistinlileri devlet arazisi olduğu iddiasıyla tarım traktörüne el koyduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada söz konusu arazilerin Filistinlilere ait özel mülkiyet olduğu traktör sahibinin tüm ilgili resmi belgeleri bulundurduğu kaydedildi.
Siyonist işgal çetesi 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 90'ına el koydu. Filistinliler bu alanın sadece yüzde 10'unu kullanabiliyor.
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