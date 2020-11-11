Siyonist ‘hukuk’suzluğu!
Filistin’i işgal birimleri ile içten içe ele geçiren İsrail, kendi hukuk kurallarını bile yok sayıyor.
GÜNDEM 11.11.2020, 07:27
İsrail, inşaat izni yargı kararı ile yasaklanan El-Halil’de kendi yasalarını çiğneyerek büyük bir Yahudi işgal birimi oluşturmak için kolları sıvadı. Bu yeni yerleşim alanları ile El-Halil’deki işgal birimlerinin sayısı iki katına çıkartılacak.
Tüm hukuk kurallarını hiçe sayarak Filistin’i işgal eden terörist İsrail, şimdi kendi hukuk kurallarını da hiçe saydı. İsrail, yargı kararı ile inşaat yasağının getirildiği Filistin’in El-Halil kentinde büyük bir Yahudi işgal birimi oluşturmak için düğmeye bastı.
El-Halil’de mevcutta yer alan yerleşim alanlarının sayısını iki katına çıkarmayı amaçlayan proje ile bölgeye Siyonist işgalciler yerleştirilerek bölgenin demografik yapısı değiştirilecek. Böylece Filistin’i askeri işgallerin yanı sıra yerleşim alanları işgalleri ile de ele geçiren Siyonist oluşumun nüfus işgaline bir yenisi daha eklenecek.
Tüm hukuk kurallarını hiçe sayarak Filistin’i işgal eden terörist İsrail, şimdi kendi hukuk kurallarını da hiçe saydı. İsrail, yargı kararı ile inşaat yasağının getirildiği Filistin’in El-Halil kentinde büyük bir Yahudi işgal birimi oluşturmak için düğmeye bastı.
El-Halil’de mevcutta yer alan yerleşim alanlarının sayısını iki katına çıkarmayı amaçlayan proje ile bölgeye Siyonist işgalciler yerleştirilerek bölgenin demografik yapısı değiştirilecek. Böylece Filistin’i askeri işgallerin yanı sıra yerleşim alanları işgalleri ile de ele geçiren Siyonist oluşumun nüfus işgaline bir yenisi daha eklenecek.
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