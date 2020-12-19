Siyon medya genişliyor!

BAE ile imzaladığı ‘Normalleşme Anlaşması’ ile kendisine Ortadoğu’da yeni bir kapı açan İsrail, bununla yetinmiyor. Siyasi ve ekonomik alanın dışında sosyal, kültürel ve zihinsel alanda da kendine yer açmak isteyen İsrail, bu kapıyı yine BAE ile açtı. Uluslararası medya güçleri ile propagandalarını dünyayı yalan ile yayan Siyonizm, BAE ile medya işbirliği yaparak Ortadoğu’ya girmek için adım attı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme anlaşmaları kapsamında birçok alanda işbirlikleri yapan İsrail, son olarak medya alanında da kendine yer buldu. BAE ve İsrail medya şirketleri arasında, “Ortadoğu’da yaşananları farklı bir pencereden anlatmak” amacıyla bir anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşma ile uluslararası medyada etkin yer alan Siyonist propaganda Ortadoğu medyasında kendine yer bulmanın ilk adımını atmış oldu.



BAE ile imzalanan bu medya anlaşması öncesinde sinema alanında işbirlikleri kurulmuştu. Yazılı, görsel ve işitsel tüm iletişim araçlarını propagandalarını yaymak için büyük bir ustalıkla kullanan Siyonizm, bu işbirlikleri ile kademeli olarak İslam coğrafyasında televizyon, gazete, radyo üzerinden girmedik ev bırakmayacak.



Abu Dhabi Media ve Israel24 News arasında yapılan anlaşma ile iki kurum haber, güncel konular ve içerik üretimi konusunda ortaklaşmayı kararlaştırdı. Anlaşma ile ilgili konuşan Israel24News’in kurucusu ve CEO’su Frank Melloul, yaptığı açıklamalarda yaptıkları işbirliklerinin amacını adeta itiraf etti. İsrail’in Ortadoğu’daki hakimiyet alanlarını genişletmek için BAE ile imzaladıkları ve adına ‘Abraham Anlaşması’ dedikleri vesikaya da atıfta bulunan Melloul, “Abraham Anlaşması’nın amaçlarını somutlaştıracak” ifadeleri ile medya eli ile Ortadoğu’da Siyonist propagandaya alan açacaklarını konuşmasının satır aralarında ortaya koymuş oldu.

