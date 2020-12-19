“Siyaset üstü bir vizyon geliştirilmeli”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, vatandaşların aşılanmasının önemli ve gerekli olduğunu ancak Türkiye’nin geleceği için aşı geliştirme konusunda siyaset üstü bir vizyonla sağlık araştırmaları alanında adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesinde insanlık adına umuda sebep olan ancak beraberinde birçok tartışmayı da getiren Kovid-19 aşı tartışmaları ile ilgili Saadet Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Fatih Aydın önemli değerlendirmelerde bulundu.



Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Aydın, tedavide kullanılabilecek düzeye gelen aşılara ulaşabilme noktasında devletler arasında bir mücadele başladığını belirtti. Türkiye’nin bu süreçte kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen ‘Sinovac’tan 50 milyon doz sipariş ettiğini hatırlatan Aydın, “Türkiye tarafından sipariş edilmiş olan Sinovac aşısının inaktive edilmiş virüslerin enjeksiyonuna dayanıyor olması, bilinen, daha önce çokça uygulanmış ve geleneksel bir yöntem olması bağlamında önemli bir avantaj olarak dikkat çekmektedir” dedi.



Aydın, salgın dönemlerinden aşının tedarik edilebilmesi ve vatandaşlara ücretsiz şekilde ulaştırılmasının başarılı bir süreç yönetiminde öne çıktığını ancak ülkemizin uzun yıllara dayanan tecrübesine rağmen yerli aşı üretememesinin ise düşündürücü olduğunu kaydetti. Aydın, “Nitekim Türkiye 1928 yılında Hıfzıssıhha’yı kurmuş, 1990’lı yıllarda ise tifo, dizanteri, çiçek, grip gibi 18 farklı aşıyı üretmiştir. Fakat ilerleyen süreçte gelişen teknolojiye ayak uyduramayarak bu konuda küresel rekabette oldukça geriye düşmüştür” ifadelerini kullandı.



Kovid-19’a karşı vatandaşların aşılanmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan değerlendirmelerinin sonunda şunları kaydetti Aydın: “Bunun yanı sıra geleceğimiz için aşı konusunda siyaset üstü bir vizyonla kalıcı, kapsamlı, bütüncül politikaların hayata geçirilmesi, AR-GE ve KNOW-HOW çalışmalarına önem vererek ülkemizin de özelde aşı genelde ilaç ve tıbbi cihaz gibi alanlarda küresel anlamda rekabet edebilecek düzeye ulaştırılması kritik bir önemi haizdir.



Saadet Partisi olarak aşıların istenen sonuçları ortaya çıkarmasını temenni ediyor, aşıların hem ülkemizdeki dezavantajlı vatandaşlarımız ve tüm insanlık için ulaşılabilir olmasını diliyor ve aşılama çalışmalarının pandeminin sona erdirilmesine vesile olmasını ümit ederek sağlıklı günlerde tekrar buluşmayı ve kucaklaşmayı büyük bir özlemle bekliyoruz.”

